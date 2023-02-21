Волкова (Волкова) ?
Место рожденияBeirut, Beirut, Beirut, Lebanon
Дата рождения1876
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Beirut, Beirut, Beirut, Lebanon
Бракосочетание
07.11.1899
СПб
Супруг(-а): Александра Константиновна Волкова (Петкович)
Рождение ребёнка
06.06.1901
Дочь: Поллак Людмила Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Владимирович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1924