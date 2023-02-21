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Волкова (Волкова) ?

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Место рождения

Beirut, Beirut, Beirut, Lebanon

Дата рождения

1876

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Beirut, Beirut, Beirut, Lebanon
Бракосочетание
07.11.1899

Муж: Волков Александр Владимирович

СПб
Супруг(-а): Александра Константиновна Волкова (Петкович)
Рождение ребёнка
06.06.1901

Дочь: Поллак Людмила Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1924
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