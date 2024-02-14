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Вакилов Габделхафиз

Место рождения

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни

Дата рождения

25.07.1900

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1900

Отец: Султаев Габделвакиль

Мать: Ахылкамал Сайфулла Кызы

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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