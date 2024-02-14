Вакилов Габделхафиз
Место рожденияд.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Дата рождения25.07.1900
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1900
Отец: Султаев Габделвакиль
Мать: Ахылкамал Сайфулла Кызы
д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности