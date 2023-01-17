Лопатина Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Хохрякова Мария Александровна
Отец ребёнка: не указан
Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1911 ст.
Дочь: Перевозчикова Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лопатин Георгий Федорович
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949