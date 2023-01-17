Лопатина Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Хохрякова Мария Александровна

Отец ребёнка: не указан

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1911 ст.

Дочь: Перевозчикова Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1916

Сын: Лопатин Георгий Федорович

Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1920

Сын: Лопатин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Лопатин Федор Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Федор Михайлович

Смерть
1949
Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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