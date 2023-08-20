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Головань Василий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Головань Никита Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1937

Сын: Головань Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Селеменева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головань Владислав Васильевич

Мать ребёнка: Селеменева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головань Эдуард Васильевич

Мать ребёнка: Селеменева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головань Лина Васильевна

Мать ребёнка: Селеменева Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селеменева Мария Михайловна

Смерть
1944
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