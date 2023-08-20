Головань Василий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Головань Никита Андреевич
Рождение ребёнка
17.08.1937
Сын: Головань Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Селеменева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головань Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Селеменева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головань Эдуард Васильевич
Мать ребёнка: Селеменева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головань Лина Васильевна
Мать ребёнка: Селеменева Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944