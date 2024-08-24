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Павлова Анна

Место рождения

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Феоктистов Павел

Мать: Михайлова Екатерина

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Стефан

Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.

Сын: Степанов Сергей

Отец ребёнка: Алексеев Стефан

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.03.1901 ст.

Сын: Степанов Гавриил

Отец ребёнка: Алексеев Стефан

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.07.1902 ст.

Сын: Степанов Федор

Отец ребёнка: Алексеев Стефан

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.

Дочь: Степанов Дмитрий

Отец ребёнка: Алексеев Стефан

Рождение ребёнка
19.10.1906 ст.

Дочь: Степанова Параскева

Отец ребёнка: Алексеев Стефан

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.01.1911 ст.

Сын: Степанов Алексей

Отец ребёнка: Алексеев Стефан

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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