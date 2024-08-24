Павлова Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: Феоктистов Павел
Мать: Михайлова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Стефан
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.
Сын: Степанов Сергей
Отец ребёнка: Алексеев Стефан
Рождение ребёнка
07.03.1901 ст.
Сын: Степанов Гавриил
Отец ребёнка: Алексеев Стефан
Рождение ребёнка
14.07.1902 ст.
Сын: Степанов Федор
Отец ребёнка: Алексеев Стефан
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.
Дочь: Степанов Дмитрий
Отец ребёнка: Алексеев Стефан
Рождение ребёнка
19.10.1906 ст.
Дочь: Степанова Параскева
Отец ребёнка: Алексеев Стефан
Рождение ребёнка
28.01.1911 ст.
Сын: Степанов Алексей
Отец ребёнка: Алексеев Стефан
Смерть
Неизвестно