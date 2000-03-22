Новикова (Шубина) Полина Прохоровна
Место рожденияРоссия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Дата рождения20.08.1924
Дата смерти22.03.2000
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924
Отец: Шубин Прохор Петрович
Мать: Шубина Ольга Николаевна
Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
03.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Борис Иванович
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Рождение ребёнка
02.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Борис Иванович
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Развод
1988
Смерть
22.03.2000
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский
Причина смерти: болезнь | Похоронена в Тульской на старом кладбище рядом с могилой Царева И.С.