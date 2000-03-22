Новикова (Шубина) Полина Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Шубина) Полина Прохоровна

Место рождения

Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй

Дата рождения

20.08.1924

Дата смерти

22.03.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924

Отец: Шубин Прохор Петрович

Мать: Шубина Ольга Николаевна

Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
03.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Борис Иванович

Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Рождение ребёнка
02.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Борис Иванович

Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Развод
1988

Муж: Новиков Борис Иванович

Смерть
22.03.2000
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский
Причина смерти: болезнь | Похоронена в Тульской на старом кладбище рядом с могилой Царева И.С.
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