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Бобкова (Ежова) Елена Евгеньевна
Бобкова (Ежова) Елена Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.1968
Пол
Женский
Отец
Ежов Евгений Васильевич
1942 г.р.
Мать
Ежова Галина Александровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1968
Отец:
Ежов Евгений Васильевич
Мать:
Ежова Галина Александровна
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