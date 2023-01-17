Софийский Никон (Николай) Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1861
Дата смерти10.06.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1861
Место жительства
С 1882 по 1883
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1883 по 1888
Мамонтово, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1888 по 1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1891 по 1899
Место жительства
С 1899 по 1901
г. Нарва, Нарвский уезд Санкт-Петербургской губернии
Место жительства
С 1901 по 1904
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1904 по 1906
Место жительства
С 1906 по 1908
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
10.06.1908
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии