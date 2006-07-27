Есаков Валентин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1949
Дата смерти27.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949
Отец: Есаков Михаил Егорович
Мать: Есакова Нина Егоровна
Рождение ребёнка
02.03.1969
Мать ребёнка: Есакова Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
19.11.1976
Дочь: Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Есакова Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
12.01.1983
Дочь: Черепанова Юлия Валентиновна
Мать ребёнка: Есакова Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.2006