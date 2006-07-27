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Есаков Валентин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1949

Дата смерти

27.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949

Отец: Есаков Михаил Егорович

Мать: Есакова Нина Егоровна

Рождение ребёнка
02.03.1969

Сын: Есаков Олег Валентинович

Мать ребёнка: Есакова Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
19.11.1976

Дочь: Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Есакова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
12.01.1983

Дочь: Черепанова Юлия Валентиновна

Мать ребёнка: Есакова Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Валентина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Людмила Михайловна

Смерть
27.07.2006
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