Задворнев Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
07.05.1989
Сын: Задворнев Илья Владимирович
Мать ребёнка: не указана