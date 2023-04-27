Задворнев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадворнев Владимир Владимирович

Задворнев Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
07.05.1989

Сын: Задворнев Илья Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.