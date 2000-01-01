Аленина (Садовщикова) Параскева Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленина (Садовщикова) Параскева Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Садовщиков Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Аленин Петр Митрофанович

Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
05.11.1867

Муж: Аленин Митрофан Тимофеевич

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1872

Сын: Аленин Яков Митрофанович

Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1873

Дочь: Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1875

Дочь: Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1878

Дочь: Акилина Митрофановна

Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1882

Сын: Оленин Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аленин Митрофан Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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