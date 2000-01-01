Аленина (Садовщикова) Параскева Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Садовщиков Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
05.11.1867
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1872
Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1873
Дочь: Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1875
Дочь: Ольга Митрофановна
Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1878
Дочь: Акилина Митрофановна
Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1882
Отец ребёнка: Аленин Митрофан Тимофеевич
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно