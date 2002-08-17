Деев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деев Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Деев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Деева Миропея Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деева Миропея Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деева Миропея Лукинична

Смерть
1963
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