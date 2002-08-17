Деев Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Деева Миропея Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деева Миропея Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деева Миропея Лукинична
Смерть
1963