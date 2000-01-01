Скобло Шейна Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобло Шейна Ароновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Скобло Арон Янкелевич

Мать: Скобло Эстер

Смерть
1955
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