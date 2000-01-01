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Скобло Шейна Ароновна
Скобло Шейна Ароновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1883
Дата смерти
1955
Пол
Женский
Отец
Скобло Арон Янкелевич
1860 г.р.
Мать
Скобло Эстер
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец:
Скобло Арон Янкелевич
Мать:
Скобло Эстер
Смерть
1955
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