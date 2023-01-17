Крылов Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.
Мать ребёнка: Крылова Екатерина Тимофеевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Работа или профессия
1903 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
старший унтер-офицер Феодосийского отделения Харьковского жандармского (вставлено - полицейского) управления.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно