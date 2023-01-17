Крылов Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Степан Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.

Сын: Крылов Леонид Степанович

Мать ребёнка: Крылова Екатерина Тимофеевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Работа или профессия
1903 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
старший унтер-офицер Феодосийского отделения Харьковского жандармского (вставлено - полицейского) управления.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Екатерина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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