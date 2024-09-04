Алгазина Марья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазина Марья Михайловна

Алгазина Марья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Евлампий Ипатьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Алгазин Пётр Евлампьевич

Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Алгазин Леонтий Евлампьевич

Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич

Смерть
До 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.