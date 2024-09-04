Алгазина Марья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Алгазин Леонтий Евлампьевич
Отец ребёнка: Алгазин Евлампий Ипатьевич
Смерть
До 1858