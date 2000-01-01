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Димов Виктор Павлович
Димов Виктор Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Димов Павел Михайлович
1908 г.р.
Мать
Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Димов Павел Михайлович
Мать:
Димова Прасковья Игнатьевна
Смерть
1940
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