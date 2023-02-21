Плескуньина (Клочковая) Соломия Андреева
Место рожденияБивичиха
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бивичиха
Рождение ребёнка
1777
Сын: Плескуньин Афанасий Пахомов
Отец ребёнка: Плескуньин Пахом Иванов
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Плескуньин Пахом Иванов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Плескуньин Тимофей Пахомов
Отец ребёнка: Плескуньин Пахом Иванов
Смерть
Неизвестно