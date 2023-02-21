Плескуньина (Клочковая) Соломия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плескуньина (Клочковая) Соломия Андреева

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Место рождения

Бивичиха

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бивичиха
Рождение ребёнка
1777

Сын: Плескуньин Афанасий Пахомов

Отец ребёнка: Плескуньин Пахом Иванов

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Плескуньин Петр Пахомов

Отец ребёнка: Плескуньин Пахом Иванов

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Плескуньин Тимофей Пахомов

Отец ребёнка: Плескуньин Пахом Иванов

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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