Бережная (Корнева) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения28.02.1912
Дата смерти13.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912
Отец: Корнев Александр Николаевич
Мать: Корнева Татьяна
Иглинский район Уфимский уездУфимская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1937
Сын: Бережной Владимир Александрович
Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1941
Сын: Бережной Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич
Смерть
13.05.1994
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Россия