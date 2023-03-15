Бережная (Корнева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережная (Корнева) Мария Александровна

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Место рождения

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.02.1912

Дата смерти

13.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912

Отец: Корнев Александр Николаевич

Мать: Корнева Татьяна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Иглинский район Уфимский уездУфимская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бережной Александр Николаевич

Рождение ребёнка
11.06.1937

Сын: Бережной Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1941

Сын: Бережной Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Бережной Александр Николаевич

Смерть
13.05.1994
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Россия

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