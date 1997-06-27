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Курташова Мария Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1997

Отец: Курташов Виктор Александрович

Мать: Курташова Маргарита Юрьевна

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