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Курташова Мария Викторовна
Курташова Мария Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.1997
Пол
Женский
Отец
Курташов Виктор Александрович
1962 г.р.
Мать
Курташова (Шмелева) Маргарита Юрьевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1997
Отец:
Курташов Виктор Александрович
Мать:
Курташова Маргарита Юрьевна
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