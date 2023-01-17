Овсянникова Дарья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1870 ст.
Сын: Овсянников Адриан Кузьмич
Отец ребёнка: Овсянников Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1871 ст.
Отец ребёнка: Овсянников Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Овсянников Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1881 ст.
Сын: Овсянников Матвей Кузьмич
Отец ребёнка: Овсянников Кузьма Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно