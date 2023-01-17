Овсянникова Дарья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова Дарья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1870 ст.

Сын: Овсянников Адриан Кузьмич

Отец ребёнка: Овсянников Кузьма Григорьевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Овсянников Егор Кузьмич

Отец ребёнка: Овсянников Кузьма Григорьевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Овсянников Макар Кузьмич

Отец ребёнка: Овсянников Кузьма Григорьевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Овсянников Матвей Кузьмич

Отец ребёнка: Овсянников Кузьма Григорьевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Кузьма Григорьевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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