Желковская (Иванова) Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелковская (Иванова) Тамара Владимировна

Желковская (Иванова) Тамара Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1966

Сын: Желковский Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Алла Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close