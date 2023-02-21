Желковская (Иванова) Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1966
Сын: Желковский Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Алла Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно