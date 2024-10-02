Кисликов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисликов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кисликова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина (Кисликова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кисликова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глебова (Кисликова) Полина Ивановна
Мать ребёнка: Кисликова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кисликова Евдокия
Рождение ребёнка
10.05.1919
Мать ребёнка: Кисликова Евдокия
Смерть
Неизвестно