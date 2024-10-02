Кисликов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисликов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисликов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кисликова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина (Кисликова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кисликова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебова (Кисликова) Полина Ивановна

Мать ребёнка: Кисликова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисликов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Кисликова Евдокия

Рождение ребёнка
10.05.1919

Сын: Кисликов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Кисликова Евдокия

Смерть
Неизвестно

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