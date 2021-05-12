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Никитин Степан Никитич
Никитин Степан Никитич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.2021
Пол
Мужской
Отец
Никитин Никита Михайлович
1988 г.р.
Мать
Никитина (Кипер) Елена Викторовна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2021
Отец:
Никитин Никита Михайлович
Мать:
Никитина Елена Викторовна
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