Филиппов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти01.11.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Филиппов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Агриппина
Смерть
01.11.1995
Похороны
Неизвестно