Филиппов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

01.11.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Филиппов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Агриппина

Смерть
01.11.1995
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Похороны
Неизвестно
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
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