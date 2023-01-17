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Корелин Артемий Захарович

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Место рождения

Пермская губ., Камышловский уезд, Каменский завод

Дата рождения

12.10.1896 ст.

Дата смерти

31.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896 ст.

Отец: Корелин Захар Николаевич

Мать: Корелина Агафья Алексеевна

Пермская губ., Камышловский уезд, Каменский завод
Военная служба
Около 1915
Дедушка воевал в Первую Мировую войну в составе 238 пехотного Ветлужского полка. Был ранен. В Великую Отечественную войну получил бронь от завода РМЗ и трудился в тылу.
Рождение ребёнка
19.03.1928

Сын: Корелин Бронислав Артемьевич

Мать ребёнка: Петрова Медведева Мария Васильевна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1929

Сын: Корелин Вячеслав Артемьевич

Мать ребёнка: Петрова Медведева Мария Васильевна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1940

Дочь: Никулина Эллеонора Артемьевна

Мать ребёнка: Корелина Никитина Екатерина Григорьевна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корелина Никитина Екатерина Григорьевна

Смерть
31.12.1957
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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