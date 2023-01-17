Корелин Артемий Захарович
Место рожденияПермская губ., Камышловский уезд, Каменский завод
Дата рождения12.10.1896 ст.
Дата смерти31.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896 ст.
Пермская губ., Камышловский уезд, Каменский завод
Военная служба
Около 1915
Дедушка воевал в Первую Мировую войну в составе 238 пехотного Ветлужского полка. Был ранен. В Великую Отечественную войну получил бронь от завода РМЗ и трудился в тылу.
Рождение ребёнка
19.03.1928
Сын: Корелин Бронислав Артемьевич
Мать ребёнка: Петрова Медведева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.09.1929
Сын: Корелин Вячеслав Артемьевич
Мать ребёнка: Петрова Медведева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
04.05.1940
Дочь: Никулина Эллеонора Артемьевна
Мать ребёнка: Корелина Никитина Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1957