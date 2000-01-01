Башира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шахимурад Сайфулла-улы

Отец ребёнка: Сайфулла Саит-улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфулла Саит-улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматулла Сайфулла-улы

Отец ребёнка: Сайфулла Саит-улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзулла Сайфулла-улы

Отец ребёнка: Сайфулла Саит-улы

Смерть
Неизвестно
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