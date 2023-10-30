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Зелянин Григорий Алексеевич

Место рождения

Дор, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1793 и 1794

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1794

Отец: Зелянин Алексей Михайлович

Мать: Зелянина Афимья

Дор, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1811 и 1825

Жена: Зелянина Устинья Михайловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Дочь: (Зелянина) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Зелянина Устинья Михайловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Зелянин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Зелянина Устинья Михайловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Субботина (Зелянина) Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Зелянина Устинья Михайловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Зелянин Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Зелянина Устинья Михайловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Дор, Шуйский район, Северный край

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