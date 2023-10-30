Зелянин Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1793 и 1794
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1794
Отец: Зелянин Алексей Михайлович
Мать: Зелянина Афимья
Бракосочетание
Между 1811 и 1825
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Дочь: (Зелянина) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Зелянина Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Зелянин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Зелянина Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Субботина (Зелянина) Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Зелянина Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Зелянин Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Зелянина Устинья Михайловна
Смерть
После 1858