Никель Людмила Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1979
Сын: Никель Андрей Александрович
Отец ребёнка: Никель Александр Андреевич
Рождение ребёнка
06.05.1984
Сын: Никель Михаил Александрович
Отец ребёнка: Никель Александр Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1985
Сын: Никель Евгений Александрович
Отец ребёнка: Никель Александр Андреевич