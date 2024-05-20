Никель Людмила Никитична 08.06.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никель Людмила Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никель Александр Андреевич

Рождение ребёнка
01.07.1979

Сын: Никель Андрей Александрович

Отец ребёнка: Никель Александр Андреевич

Рождение ребёнка
06.05.1984

Сын: Никель Михаил Александрович

Отец ребёнка: Никель Александр Андреевич

Рождение ребёнка
25.10.1985

Сын: Никель Евгений Александрович

Отец ребёнка: Никель Александр Андреевич

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