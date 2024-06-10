Костюченко Мария Игнатьева 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко Мария Игнатьева

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна Артемова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия Артемиева

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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