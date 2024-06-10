Костюченко Мария Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна Артемова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия Артемиева
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов
Смерть
Неизвестно