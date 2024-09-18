Петина (Литвинова) Акилина Елизарова
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Неизвестно
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Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1883
Муж: Петин Иван Степанов
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
(ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №465, стр. 63 По женихѣ: села Абрамовки кр . Павелъ Степановъ Iевліевъ , Ѳеодоръ Максимовъ Никифоровъ и Илья Кузминѣ Букрѣевъ . По невѣстѣ: того же села кр . Матвѣ... Показать все
Смерть
Неизвестно