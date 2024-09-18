Петина (Литвинова) Акилина Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петина (Литвинова) Акилина Елизарова

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
14.10.1883

Муж: Петин Иван Степанов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
(ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №465, стр. 63 По женихѣ: села Абрамовки кр . Павелъ Степановъ Iевліевъ , Ѳеодоръ Максимовъ Никифоровъ и Илья Кузминѣ Букрѣевъ . По невѣстѣ: того же села кр . Матвѣ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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