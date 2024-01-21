Гарусов Иван Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Гарусов Егор Павлов
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Гарусова Маремьяна Иванова
Каликино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарусова Маремьяна Иванова
Рождение ребёнка
1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарусова Маремьяна Иванова
Смерть
Неизвестно