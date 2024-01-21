Гарусов Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарусов Иван Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1833 г.р.
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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гарусов Егор Павлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гарусов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Гарусова Маремьяна Иванова

Каликино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарусова Маремьяна Иванова

Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарусова Маремьяна Иванова

Смерть
Неизвестно
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