Данилова Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1934
Сын: Шадрин Юрий Константинович
Отец ребёнка: Шадрин Константин Николаевич
Чижково, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно