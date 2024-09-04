Данилова Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Лидия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Константин Николаевич

Рождение ребёнка
13.01.1934

Сын: Шадрин Юрий Константинович

Отец ребёнка: Шадрин Константин Николаевич

Чижково, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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