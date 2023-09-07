Евдокия Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Сын: Фока Борисов
Отец ребёнка: Борис Иванов
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.
Дочь: Гликерья Борисова
Отец ребёнка: Борис Иванов
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Пелагея Борисова
Отец ребёнка: Борис Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Иванов
Смерть
Неизвестно