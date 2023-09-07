Евдокия Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Спиридонова

Евдокия Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Сын: Фока Борисов

Отец ребёнка: Борис Иванов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Дочь: Гликерья Борисова

Отец ребёнка: Борис Иванов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Пелагея Борисова

Отец ребёнка: Борис Иванов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close