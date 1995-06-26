Оникиенко (Мещерякова) Маргарита Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.2017
Дочь: Оникиенко Валерия Евгеньевна
Отец ребёнка: Оникиенко Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
30.07.2019
Дочь: Оникиенко София Евгеньевна
Отец ребёнка: Оникиенко Евгений Сергеевич