Корнеева (Корнеева) Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Корнеева) Февронья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прокофья

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Алексей

Смерть
Неизвестно
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