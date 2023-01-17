Корнеева (Корнеева) Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прокофья
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Алексей
Смерть
Неизвестно