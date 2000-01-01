Кузьмин Валентин Сергеевич
Место рожденияОрловская область село Спасское
Дата рождения05.12.1921
Дата смерти07.02.1957
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1921
Орловская область село Спасское
Образование
1940
Донецк
Школа 93
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Клавдия Ивановна
Военная награда
Неизвестно
Орден Ленина
Смерть
07.02.1957
Казахстан
Похоронен в Шимкент, Казахстан