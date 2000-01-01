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Кузьмин Валентин Сергеевич

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Место рождения

Орловская область село Спасское

Дата рождения

05.12.1921

Дата смерти

07.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1921

Отец: Кузьмин Сергей Александрович

Мать: Кузьмина Анастасия Ивановна

Орловская область село Спасское
Образование
1940
Донецк
Школа 93
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Клавдия Ивановна

Военная награда
Неизвестно
Орден Ленина
Смерть
07.02.1957
Казахстан
Похоронен в Шимкент, Казахстан
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