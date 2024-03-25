Первый Муж Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первый Муж Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ворхоломеева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Фокина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Павел Михайлович

Мать ребёнка: Фокина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Самойло Михайлович

Мать ребёнка: Фокина Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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