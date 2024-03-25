Первый Муж Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ворхоломеева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Фокина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Павел Михайлович
Мать ребёнка: Фокина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Самойло Михайлович
Мать ребёнка: Фокина Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно