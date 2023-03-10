(Варзина) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Варзина) Евдокия Александровна

(Варзина) Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пресняков Александр

Мать: Преснякова Дарья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Букаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Букаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Букаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букаев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Букаев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букаев Иван

Смерть
Неизвестно
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