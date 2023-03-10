(Варзина) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пресняков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Букаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Букаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Букаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Букаев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букаев Иван
Смерть
Неизвестно