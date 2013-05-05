Новиков Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1924

Дата смерти

05.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1951

Дочь: Чернигина (Новикова) Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Новикова (Скворцова) Екатерина Фёдоровна

Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
05.05.2013

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