Новиков Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1924
Дата смерти05.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1951
Дочь: Чернигина (Новикова) Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Новикова (Скворцова) Екатерина Фёдоровна
Приволжск, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
05.05.2013