Соколов Аристарх Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1915
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1869
Сын: Соколов Григорий Аристархович
Мать ребёнка: Соколов Анастасия Денисовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Соколов Степан Аристархович
Мать ребёнка: Соколов Анастасия Денисовна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Соколов Максим Аристархович
Мать ребёнка: Соколов Анастасия Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Аристарховна
Мать ребёнка: Соколов Анастасия Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Аристарховна
Мать ребёнка: Соколов Анастасия Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915