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Соколов Аристарх Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Соколов Иван Александрович

Мать: Соколов Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Соколов Григорий Аристархович

Мать ребёнка: Соколов Анастасия Денисовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Соколов Степан Аристархович

Мать ребёнка: Соколов Анастасия Денисовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Соколов Максим Аристархович

Мать ребёнка: Соколов Анастасия Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Аристарховна

Мать ребёнка: Соколов Анастасия Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Аристарховна

Мать ребёнка: Соколов Анастасия Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Анастасия Денисовна

Смерть
1915
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