Макаров Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.2008

Сын: Макаров Максим Александрович

Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
03.10.2016

Сын: Макаров Артемий Александрович

Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
04.09.2019

Сын: Макаров Всеволод Александрович

Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Елена Владимировна

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