Макаров Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.2008
Сын: Макаров Максим Александрович
Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
03.10.2016
Сын: Макаров Артемий Александрович
Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
04.09.2019
Сын: Макаров Всеволод Александрович
Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно