Жинко Ирина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жинко Ирина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Жинко Семен Никифоров

Отец ребёнка: Жинко Никифор Иванов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Жинко Сергей Никифоров

Отец ребёнка: Жинко Никифор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Никифорова

Отец ребёнка: Жинко Никифор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жинко Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Жинко Никифор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жинко Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно
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