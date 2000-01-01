Жинко Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Жинко Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Жинко Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Никифорова
Отец ребёнка: Жинко Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жинко Никифор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жинко Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно