Печерских Афанасий Кондратьевич
Место рожденияОрловская губерния Ливенский уезд д. Нижняя Большая
Дата рождения1778
Дата смерти1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Печерских Феодосий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Печерских Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1844