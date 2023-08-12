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Печерских Афанасий Кондратьевич

Место рождения

Орловская губерния Ливенский уезд д. Нижняя Большая

Дата рождения

1778

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Печерских Феодосий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Печерских Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1844

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