Леонова (Елютина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти06.09.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Бракосочетание
Около 1953
Бракосочетание
После 1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Журавлёв Василий Афанасьевич
Смерть
06.09.2005