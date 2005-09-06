Леонова (Елютина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Елютина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Мещерка, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1931

Дата смерти

06.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Елютин Александр Павлович

Мать: Елютина Наталья Фёдоровна

Мещерка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Около 1953

Муж: Журавлёв Василий Афанасьевич

Углянец, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
После 1960

Муж: Леонов Николай Васильевич

Углянец, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Журавлёв Василий Афанасьевич

Смерть
06.09.2005
Углянец, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
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