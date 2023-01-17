Волощук Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волощук Андрей Павлович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

17.06.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волощук Галина Павловна

Великая Копаня, Закарпатська область
Рождение ребёнка
03.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волощук Галина Павловна

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волощук Галина Павловна

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