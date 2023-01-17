Волощук Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения17.06.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волощук Галина Павловна
Великая Копаня, Закарпатська область
Рождение ребёнка
03.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волощук Галина Павловна
Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волощук Галина Павловна