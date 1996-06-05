Сергеева (Козалетова) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения30.09.1909
Дата смерти05.06.1996
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1909
Отец: Козалетов Александр
Мать: не указана
Крестная - Мохова Анна Ефимовна
Образование
С 1916 по 1919
3 класса
Смена фамилии
Между 26.10.1925 и 03.12.1927
с Козалетовой на Сергееву причина смены фамилии неизвестна
Место жительства
С 26.10.1925 по 19.01.1928
Международный пр. (Московский пр.) д.7 кв.150 Место работы: при родне (основание - ЦГА СПб. Фонд Р-7965. Опись 1. Дело 1780)
Место жительства
С 19.01.1928 по 02.11.1928
Лиговскя ул. (Лиговский пр.) д.133 кв. 17 (основание ЦГА СПб. Фонд Р-7965. Опись 118. Дело 1797) Место работы: не указано
Работа или профессия
С 21.03.1928 по 11.05.1928
Московско-Нарвский отдел очистки Подотдел благоустройства, общественные работы Чернорабочая (основание - ЦГА СПб. Фонд Р-3200. Опись 4. Дело 15493)
Работа или профессия
С 10.07.1928 по 30.07.1928
Глухоозерская свалка Чернорабочая Уволена по окончанию работ Место жительства: Спасская ул. ,д. 10 кВ., 46 (основание - ЦГА СПб. Фонд Р-3200. Опись 4. Дело 15492)
Работа или профессия
С 13.09.1928 по 14.10.1928
М*** свалка Чернорабочая Уволена по причине сокращения рабочих Место жительства: Лиговская ул., д.133., кВ. 17 (основание - ЦГА СПб. Фонд Р-3200. Опись 4. Дело 15494)
Бракосочетание
13.10.1928
Место жительства
20.02.1930
ул. Предтеченская, д. 31, к.1, кв. 14 ф.Р-7965 оп.118 д.2936
Рождение ребёнка
09.07.1930
Сын: Ефимов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1938
Сын: Ефимов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванович
Эвакуация
25.10.1942
Рождение ребёнка
1945
Сын: Сергеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван
Работа или профессия
?.01.1976
ЛПОГА №1 должность ? работает на момент наступления: 1/1979 12/1982 7/10/1985 8/3/1986 25/10/1987 12/1988
Смерть
05.06.1996