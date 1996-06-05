Сергеева (Козалетова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Козалетова) Вера Александровна

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Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.09.1909

Дата смерти

05.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1909

Отец: Козалетов Александр

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Крестная - Мохова Анна Ефимовна
Образование
С 1916 по 1919
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
3 класса
Смена фамилии
Между 26.10.1925 и 03.12.1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
с Козалетовой на Сергееву причина смены фамилии неизвестна
Место жительства
С 26.10.1925 по 19.01.1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Международный пр. (Московский пр.) д.7 кв.150 Место работы: при родне (основание - ЦГА СПб. Фонд Р-7965. Опись 1. Дело 1780)
Место жительства
С 19.01.1928 по 02.11.1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Лиговскя ул. (Лиговский пр.) д.133 кв. 17 (основание ЦГА СПб. Фонд Р-7965. Опись 118. Дело 1797) Место работы: не указано
Работа или профессия
С 21.03.1928 по 11.05.1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Московско-Нарвский отдел очистки Подотдел благоустройства, общественные работы Чернорабочая (основание - ЦГА СПб. Фонд Р-3200. Опись 4. Дело 15493)
Работа или профессия
С 10.07.1928 по 30.07.1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Глухоозерская свалка Чернорабочая Уволена по окончанию работ Место жительства: Спасская ул. ,д. 10 кВ., 46 (основание - ЦГА СПб. Фонд Р-3200. Опись 4. Дело 15492)
Работа или профессия
С 13.09.1928 по 14.10.1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
М*** свалка Чернорабочая Уволена по причине сокращения рабочих Место жительства: Лиговская ул., д.133., кВ. 17 (основание - ЦГА СПб. Фонд Р-3200. Опись 4. Дело 15494)
Бракосочетание
13.10.1928

Муж: Ефимов Василий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
20.02.1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ул. Предтеченская, д. 31, к.1, кв. 14 ф.Р-7965 оп.118 д.2936
Рождение ребёнка
09.07.1930

Сын: Ефимов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1938

Сын: Ефимов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Эвакуация
25.10.1942
Рождение ребёнка
1945

Сын: Сергеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
?.01.1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЛПОГА №1 должность ? работает на момент наступления: 1/1979 12/1982 7/10/1985 8/3/1986 25/10/1987 12/1988
Смерть
05.06.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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