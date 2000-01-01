Гринбергас Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринбергас Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринбергас Владимир Викторович

Мать ребёнка: Гринбергас Ольга Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринбергас Андрей Викторович

Мать ребёнка: Гринбергас Ольга Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринбергас Ольга Аркадьевна

Смерть
Неизвестно
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