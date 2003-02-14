Нагацкий Михаил Данилович
Место рождения
Дата рождения03.06.1922
Дата смерти14.02.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1922
Отец: Нагацкий Даниил Павлович
Мать: Нагацкая Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.01.1949
Сын: Нагацкий Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Нагацкая Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
20.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагацкая Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2003