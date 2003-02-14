Нагацкий Михаил Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагацкий Михаил Данилович

Нагацкий Михаил Данилович

avatar

Место рождения

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

03.06.1922

Дата смерти

14.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1922

Отец: Нагацкий Даниил Павлович

Мать: Нагацкая Мария Фёдоровна

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Нагацкий Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Нагацкая Галина Григорьевна

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагацкая Галина Григорьевна

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагацкая Галина Григорьевна

Смерть
14.02.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close