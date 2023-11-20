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Егор Филиппов

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Место рождения

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Филипп

Мать: не указана

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Устинья Егорова

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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