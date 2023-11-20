Егор Филиппов
Место рожденияс Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Филипп
с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Устинья Егорова
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Егоров
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Прокофьевна
Смерть
Неизвестно