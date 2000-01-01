Емельянов Емельян Петров
Место рожденияКурская губ.с. Верхнечуфичево
Дата рождения1693
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Емельянов Петр Никитин
Мать: не указана
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1738
Сын: Емельянов Филипп Емельянов
Мать ребёнка: Пелагея Логвинова
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
1752
Курская губ.с. Верхнечуфичево