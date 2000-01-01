Емельянов Емельян Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Емельян Петров

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Место рождения

Курская губ.с. Верхнечуфичево

Дата рождения

1693

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Емельянов Петр Никитин

Мать: не указана

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1738

Сын: Емельянов Филипп Емельянов

Мать ребёнка: Пелагея Логвинова

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
1752
Курская губ.с. Верхнечуфичево
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